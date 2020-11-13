Армяне в спешке вывезли в Ереван экспонаты из Шахбулага
Армяне продолжают вывозить культурное наследие Азербайджана из районов, которые должны быть освобождены согласно достигнутым договоренностям.
Старший научный сотрудник Института археологии и этнографии Национальной академии наук Армении Агавни Жамкочян заявила агентству «Спутник Армения», что экспонаты из археологического комплекса Шахбулаг (Тигранакерт) уже вывезены в Ереван.
Между тем все эти экспонаты являются культурным достоянием Азербайджана и были получены армянами в результате многолетних незаконных раскопок на территории Агдамского района.