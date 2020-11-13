«В Ереване армяне убеждали меня, что Наполеон – армянин» заметки не нашего автора
Загадочная штука - человеческая память. Вы можете вспомнить все события своей жизни? Нет, конечно. Возможно, только значимые или знаковые. Но порой проступают эпизоды, которые к таковым трудно отнести. Вспомнился один подобный. Думаю, что запечатлелся он оттого, какой невообразимый стыд пережила я, новоиспеченная выпускница АГУ, из-за незнания элементарных вещей, которые, как меня уверяли со снисходительной улыбкой окружающие, были известны всему миру.
Родственники подруги, у которых мы гостили в Ереване, с апломбом уверяли меня, что Наполеон в действительности армянин. Я сидела, разинув рот, впрочем, как и моя подруга. Это был какой-то гипноз, не могла вспомнить ни одного факта против такой аргументации, быстрое перелистывание в памяти всего прочитанного по истории этой великой личности оказалось тщетным. Гости, узнав откуда я приехала, понимающе покачали головой, мол, все понятно, откуда она может знать, глупая «персючка». Хотя учились мы все в университетах по одним советским учебникам. Выходит, в Ереване научились читать между строк?
Помню только, чтобы совсем уж не слыть полной невежей, задала вопрос об армянском эпосе, ведь каждому древнему народу, каким считает себя и армянский, полагается его иметь. Но не помню, чтобы получила ответ. Однако не успокоилась и, вернувшись домой, побежала в Ахундовку и даже библиотеку Академии наук. Но там на меня среагировали так же, как в Ереване - сочувственно покачали головой: мол, совсем недавно пережила защиту диплома и госэкзамены, потому плохо соображает, и посоветовали больше бывать на воздухе, мозг тоже нуждается в кислородной подпитке.
Этот случай со временем позабылся. И вот тебе на, вспомнился в связи с сегодняшними событиями в стране, с Отечественной войной, которую мы вели за освобождение своих оккупированных территорий. Вспомнился и нашел себе другое объяснение.
Мне очень нравится, как говорит наш президент, как он отвечает на все, порой каверзные вопросы иностранных журналистов о Карабахской войне. Но вздрагиваю, когда звучат слова об армянском населении Карабаха, которое будет жить рядом с азербайджанским. После всего того, что они натворили? Неужели мы способны все забыть? Начиная с первых жертв - двух убитых в Аскеране молодых азербайджанцах, Ходжалы, Гаракенда, каждого захваченного сел - всё обернувшееся для азербайджанского народа трагедией. Все время думаю, если бы и наши предки рассказывали нам о том, что на протяжении долгого времени нашей истории делали армяне с азербайджанцами, может, мы были бы более подготовленными в 90-е и не было бы таких потерь? А мы что-то слишком быстро забыли резню, которую учинили армяне против азербайджанцев в прошлом веке. Потом случилась трагедия длиною в 30 лет...
Неужели опять позабудем все? Нет уж, хватит. Мы что-то должны поменять. Поменять в себе. Ведь к человеку относятся так, как он позволяет сам. Так и к народу. Мы позволили армянам соседствовать с нами, родниться, назначали их на высокие должности. Давайте признаем, это делали мы сами. А они все, почти все, живя рядом с нами, собирали деньги на новую войну с Азербайджаном. Вспомните «Крунк», другие организации, куда стекались ежемесячно деньги наших армянских соотечественников. А эти бесконечные митинги в Степанакерте, нашем Ханкенди, где бывшие армянские бакинцы горлопанили о том, как же их притесняли местные. Один из таких бывших, теперь уже из США, гордо выкладывает в сеть фото «бравых армянских парней-фидаинов», убивавших мирных азербайджанцев.
Впрочем, воевать с безоружными - это для армян не внове. Так происходило и в 1918 году. Помню, бабушка рассказывала, как армяне вспарывали животы беременным женщинам и накалывали на штыки младенцев. То же самое эти вояки повторили в Ходжалы, других районах Азербайджана, которые оккупировали. И сейчас они бомбили жилые кварталы в Гяндже, Барде, Тертере. Да что перечислять, об этом знает каждый из нас. Эти недочеловеки, иначе я их не могу назвать, никогда не умели воевать. За них это делали другие. И воевать, и жить за счет других – это про них. В детстве на нашей улице любили повторять поговорку: «Армяне-григориане, фронт держали, без штанов домой бежали». И когда армяне начинали становиться в позу, дескать, вот Баграмян - Герой Советского Союза, маршал, соседи тут же парировали: «Это потому, что он родился в Азербайджане».
Недавно прочитала признание командующего бывшим 366-м мотострелковым полком Советской армии о том, как они, русские, освобождали для них от азербайджанцев земли, а потом прибегали «ашоты» и приписывали победу себе. Это я к тому, что они на войну с нами бросили наемников со всего мира – опять же пусть завоевывает победу для них кто угодно, только не сами. А орать потом, что они самые сильные, – это они умеют, тут им нет равных.
Поэтому и не удивилась кадрам захвата своего парламента ордой молодых армянских бугаев, после того как услышали о капитуляции Армении. Вон вас сколько, когда нужно не воевать, а поорать. Не хотите отдавать Карабах? Что ж, Азербайджан может идти до конца. И это будет действительно конец – для вас.
Не призываю их одуматься, это бессмысленный процесс, но хотя бы посчитать, что те, кто посылал им в помощь оружие для войны с азербайджанцами, фактически хотят их уничтожения раз и навсегда. Имея оружие, армяне, безусловно, будут и дальше постреливать и получать в ответ контрудары нашей армии.