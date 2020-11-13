Гюльназ Багванова, корреспондент АзТВ 13:30

Загадочная штука - человеческая память. Вы можете вспомнить все события своей жизни? Нет, конечно. Возможно, только значимые или знаковые. Но порой проступают эпизоды, которые к таковым трудно отнести. Вспомнился один подобный. Думаю, что запечатлелся он оттого, какой невообразимый стыд пережила я, новоиспеченная выпускница АГУ, из-за незнания элементарных вещей, которые, как меня уверяли со снисходительной улыбкой окружающие, были известны всему миру.

Родственники подруги, у которых мы гостили в Ереване, с апломбом уверяли меня, что Наполеон в действительности армянин. Я сидела, разинув рот, впрочем, как и моя подруга. Это был какой-то гипноз, не могла вспомнить ни одного факта против такой аргументации, быстрое перелистывание в памяти всего прочитанного по истории этой великой личности оказалось тщетным. Гости, узнав откуда я приехала, понимающе покачали головой, мол, все понятно, откуда она может знать, глупая «персючка». Хотя учились мы все в университетах по одним советским учебникам. Выходит, в Ереване научились читать между строк? Помню только, чтобы совсем уж не слыть полной невежей, задала вопрос об армянском эпосе, ведь каждому древнему народу, каким считает себя и армянский, полагается его иметь. Но не помню, чтобы получила ответ. Однако не успокоилась и, вернувшись домой, побежала в Ахундовку и даже библиотеку Академии наук. Но там на меня среагировали так же, как в Ереване - сочувственно покачали головой: мол, совсем недавно пережила защиту диплома и госэкзамены, потому плохо соображает, и посоветовали больше бывать на воздухе, мозг тоже нуждается в кислородной подпитке. Этот случай со временем позабылся. И вот тебе на, вспомнился в связи с сегодняшними событиями в стране, с Отечественной войной, которую мы вели за освобождение своих оккупированных территорий. Вспомнился и нашел себе другое объяснение. Мне очень нравится, как говорит наш президент, как он отвечает на все, порой каверзные вопросы иностранных журналистов о Карабахской войне. Но вздрагиваю, когда звучат слова об армянском населении Карабаха, которое будет жить рядом с азербайджанским. После всего того, что они натворили? Неужели мы способны все забыть? Начиная с первых жертв - двух убитых в Аскеране молодых азербайджанцах, Ходжалы, Гаракенда, каждого захваченного сел - всё обернувшееся для азербайджанского народа трагедией. Все время думаю, если бы и наши предки рассказывали нам о том, что на протяжении долгого времени нашей истории делали армяне с азербайджанцами, может, мы были бы более подготовленными в 90-е и не было бы таких потерь? А мы что-то слишком быстро забыли резню, которую учинили армяне против азербайджанцев в прошлом веке. Потом случилась трагедия длиною в 30 лет...