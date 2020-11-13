Миргафар Сеидов освобожден от должности начальника полиции Баку

В Министерстве внутренних дел Азербайджана произошли кадровые изменения. Как передает Report, приказ в связи с этим подписал министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов.

Согласно приказу, начальник Главного управления полиции города Баку генерал-майор полиции Миргафар Сеидов освобожден от занимаемой должности.

Другим приказом В.Эйвазова он назначен начальником Главного управления полиции на транспорте МВД.

Должность начальника Главного управления полиции города Баку пока вакантна. М.Сеидов получил звание генерал-майора полиции в 2009 году.

В ноябре 2014 года он был назначен на должность начальника Главного управления полиции города Баку.