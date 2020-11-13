В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 1849 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (днем ранее - 1364 человека). В то же время 1048 пациентов (1015 человек соответственно) выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров.

Согласно официальным данным, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 19 пациентов, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Начиная с конца февраля в Азербайджане выявлено в общей сложности 73 429 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 54 049 человек благополучно прошли лечение, 946 пациентов клиник скончались.

Лечение 18 434 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.