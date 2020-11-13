Макрон поощряет репрессии в Армении: полиция вторглась в квартиру родителей лидера оппозиции

Президент Франции Эммануэль Макрон наиболее активно реагировал на контрнаступательную операцию Азербайджана в оккупированном Карабахе. Французский президент объяснял свою чуткость и трепет последовательным отстаиванием общечеловеческих ценностей и гуманизма. И, конечно же, традиционной ширмой Запада – правами человека. Но если это касается Азербайджана.

Макрон отрицает универсальную значимость философии прав человека. Иначе французский президент столь чутко и болезненно реагировал бы на репрессивную вакханалию в самой Армении. Пашинян развязал беспрецедентную войну в отношении политических свобод и гражданских институтов в самой Армении. В Ереване объявлена самая настоящая охота на инакомыслящих и несогласных, выступающих против капитуляции своего правительства в войне с Азербайджаном. Массовые задержания и аресты, нападения штурмовиков на политических активистов, давление на депутатов парламента… Но Макрон молчит. Он не замечает тотального нарушения прав человека. И это объясняется последовательной позицией французского президента, который фокусирует свое внимание лишь на Азербайджане.