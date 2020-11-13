Макрон поощряет репрессии в Армении: полиция вторглась в квартиру родителей лидера оппозиции
Президент Франции Эммануэль Макрон наиболее активно реагировал на контрнаступательную операцию Азербайджана в оккупированном Карабахе. Французский президент объяснял свою чуткость и трепет последовательным отстаиванием общечеловеческих ценностей и гуманизма. И, конечно же, традиционной ширмой Запада – правами человека. Но если это касается Азербайджана.
Макрон отрицает универсальную значимость философии прав человека. Иначе французский президент столь чутко и болезненно реагировал бы на репрессивную вакханалию в самой Армении. Пашинян развязал беспрецедентную войну в отношении политических свобод и гражданских институтов в самой Армении. В Ереване объявлена самая настоящая охота на инакомыслящих и несогласных, выступающих против капитуляции своего правительства в войне с Азербайджаном. Массовые задержания и аресты, нападения штурмовиков на политических активистов, давление на депутатов парламента… Но Макрон молчит. Он не замечает тотального нарушения прав человека. И это объясняется последовательной позицией французского президента, который фокусирует свое внимание лишь на Азербайджане.
Еще один чудовищный репрессивный факт. «В рамках политических преследований представители правоохранительных органов только что вторглись в квартиру родителей Артура Ванецяна с целью проведения обыска. Это попытка обезглавить партию «Айреник» в политическом смысле, которой суждено потерпеть неудачу. Наша борьба не остановится в результате каких-то беззаконий властей», - заявил член совета партии «Айреник» Сос Акопян.
Пашинян уверенно зачищает политическое поле в своей стране. Без оглядки на Запад и Макрона. Вывод один – ему разрешили крестовый поход на инакомыслящих.