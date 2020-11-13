Согласно картам, опубликованным Минобороны, российские миротворцы в Нагорном Карабах е будут размещаться в зонах ответственности "Юг" и "Север".

Российские миротворцы выставили 12 наблюдательных постов в Нагорном Карабах е, режим прекращения огня соблюдается. Как сообщает «Интерфакс», об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Первая включает, в частности, территории, примыкающие к населённым пунктам Ханкенди, Агдам и Лачин. Вторая - северные части Тертерского и Агдамского районов, населённый пункт Агдере.

Стоит отметить, ранее представители азербайджанской оппозиции, включая лидера Партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли, попытались намеренно ввести в заблуждение азербайджанскую общественность, распространяя дезинформацию о размещении российских миротворцев в Шуше.

В частности, Али Керимли привел искаженную цитату министра обороны России Сергея Шойгу о том, что якобы российские миротворцы вошли в Степанакерт и Шушу. При этом во время доклада президенту России Владимиру Путину Сергей Шойгу не заявлял, что российские миротворцы были введены в Шушу.

По словам Шойгу, «в районе городов Степанакерт и Шуша выставлены четыре наблюдательных поста». Накануне haqqin.az опубликовал фотографии агентства Reuters, сделанные на одном из таких постов, установленных на дороге из Шуши в Степанакерт. На посту установлены флаги Азербайджана и России.

По всей видимости, плохое знание Али Керимли русского языка привело к искажению слов Сергея Шойгу о российских миротворцах. Хотя не исключено, что данная дезинформация носила умышленный характер.