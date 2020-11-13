Армяне уносят и памятник оккупанту Шуши

Еще в начале 90-х годов, в период первой карабах ской войны, армянские журналисты критиковали бесчеловечность и дикие формы обращения с азербайджанскими военнопленными: лидер карательных армянских сил лично расстреливал и даже насиловал азербайджанских военнопленных.

Духовная столица Азербайджана – город Шуша был оккупирован в период нахождения одного из самых свирепых и жестоких полевых командиров Вазгена Саркисяна на посту министра обороны Армении. В советские годы Саркисян работал обычным преподавателем физкультуры в средней школе.

Впоследствии этот изверг в своей жажде власти достиг невероятных высот. Вазген Саркисян возглавил правительство Армении и стал претендовать на высшую власть в стране. Однако пал жертвой в борьбе с другими стервятниками за выпавшую из рук Левона Тер-Петросяна политическую власть. Вазгена Саркисяна расстреляли в армянском парламенте в 1999 году.

После смерти убийцы Саркисяна канонизировали его образ, объявили армянским Спарапетом и воздвигли памятник в оккупированной Шуше.

Брат Вазгена Саркисяна – экс-премьер-министр Армении Арам Саркисян заявил, что после освобождения города азербайджанскими войсками памятник военному преступнику был демонтирован. «Когда перевезут тела наших павших детей, могилы героев прошлой войны, святые мощи Газанчецоца, обязательно найдется место в этой машине и для памятника Вазгену. А сейчас могила Вазгена находится в Ераблуре, дом-музей – в Арарате», - сказал он.