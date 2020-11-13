С каждым днем все больше погибших армянских солдат

В Армении 2317 погибших в Нагорном Карабахе военнослужащих прошли судмедэкспертизу соответствующей службой Минздрава, сообщает пресс-секретарь ведомства Алина Никогосян. По ее словам, среди них есть неопознанные трупы.

Никогосян сообщила, что процесс обмена телами погибших военнослужащих с азербайджанской стороной только начат, и конфликтующие стороны на данный момент не могут располагать окончательными цифрами, поскольку процесс обмена еще продолжается.

Некоторое время назад один из лидеров армянской оппозиции Микаэль Минасян сообщал о 4750 погибших армянских военнослужащих.