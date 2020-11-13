Контрнаступательная операция, начавшаяся 27 сентября, быстро переросла в Отечественную войну. Если другая сторона не могла послать солдат на такой бой, то в Азербайджане, наоборот, все хотели воевать. В тылу все, каждая организация мобилизовались в единый кулак. Компания Agro-West и ее сотрудники, как и другие, не остались в стороне от этого священного дела. Компанией было сделано пожертвование в Фонд помощи Вооруженным силам, для нужд армии была отправлена различная одежда и предметы гигиены. В боях приняли участие более 40 сотрудников компании. Компания не только платила им зарплату, но и поддерживала их семьи.

И вот оно! Союз народа, государства и лидера - Железный Кулак сказал свое слово. Всего за 44 дня наша армия под руководством Верховного главнокомандующего написала историю, изгнав захватчиков с территории нашего независимого государства!

Участники собрания организованного в компании Agro-West по случаю Победы озвучили следующие радостные и победные мысли: «В жизни каждого народа бывают тяжелые и счастливые дни! На самом деле, можно с уверенностью сказать, что трудности - один из главных факторов, формирующих нацию. За 30 лет азербайджанский народ выдержал и вытерпел все трудности. Наша страна развивалась и укреплялась экономически и политически. Народ и государство должным образом исполняли свой долг. Азербайджанский народ поверил своему лидеру и сплотился вокруг него. В эти дни войны Верховный главнокомандующий будто каждый миг находился в боях. Внимание первой леди было направлено на лечение раненых солдат и заботу о семьях шехидов».

На собрании был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики и минутой молчания была почтена память шехидов.