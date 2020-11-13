Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 15:32

По всей Армении гремит: «Путин слил и предал Армению и армян». Такую вот благодарность получает сейчас Россия за остановку войны, дальнейший ход которой грозил обернуться для Еревана катастрофой. «России удался впечатляющий дипломатический маневр, но вместе с тем она взяла на себя огромную ответственность, и, если что-то пойдет не так, обвинения посыплются с обеих сторон», - написал несколько дней назад один из блестящих специалистов по Закавказью Томас де Ваал. И, если судить по кадрам, приходящим с площадей и улиц Армении, часть его прогноза уже начинает сбываться.

Искать причины поражения в себе – занятие для сильного. Проще – обвинить во всем другого, переложить проблемы с больной головы на здоровую. Эмоциональное потрясение армян вполне понятно – но в политике поддаваться эмоциям означает раз за разом наступать на одни и те же грабли. «Упреки в адрес России в недостаточной поддержке Армении в ситуации с Карабахом несостоятельны, Москва не забывала о своих обязанностях по ОДКБ. Россия не имела права вводить войска в Карабах, право ввести миротворцев получила только после согласия конфликтующих сторон», - прокомментировали в Кремле звучащие из Армении в адрес Москвы обвинения. «Хочу ответить конкретно на вопрос о том, что якобы Россия бросила армян и Армению. Россия бросила не Армению и армян, а все силы для урегулирования этой ситуации, сначала политически, а потом бросив туда своих миротворцев. Те, кто пишут такие материалы, должны понимать, что безопасность граждан этого региона (НКАО) и беженцев гарантируется российскими миротворцами», - более конкретно ответила Еревану официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Эти заявления, подозреваю, в Армении сейчас способны услышать только немногие, сумевшие сохранить здравый смысл. Поэтому есть необходимость напомнить о некоторых нюансах отношения Москвы к Нагорно-Карабахскому конфликту, которые Ереван долгое время откровенно и упорно игнорировал. Результатом чего и стало его нынешнее поражение. Россия всегда, подчеркиваю – всегда исходила из факта наличия оккупированных Арменией территорий Азербайджана и считала данную ситуацию неприемлемой. Если кто-то думал по-иному – то это уже, простите, проблема не России, а самообмана тех, кто так считал и рассчитывал, что Москва пойдет на попятную. Ни для кого из вовлеченных в конфликт сторон не было особым секретом существование так называемого «плана Лаврова», представляющего собою квинтэссенцию российской позиции по Нагорному Карабаху: армяне поэтапно выводят свои силы из оккупированных районов вокруг Нагорного Карабаха, а Россия отправляет туда миротворцев, чтобы обеспечить безопасность карабахских армян. Спорить о том, является ли этот план идеальным – совершенно бессмысленно, поскольку идеальных планов в урегулировании конфликтов не бывает никогда. Всегда остается то, что не устраивает, противоречит чьим-то интересам, вызывает критику. Тем не менее «план Лаврова» являлся шансом на пусть хрупкий, но мир, создавал солидную платформу для дальнейшего урегулирования. И это в нем было главным для тех, кто искренне желал решения проблемы, а не спекуляции на ней в угоду амбициям.

Не стоит скрывать, что этот предложенное Москвой решение не устроило ее западных партнеров, прежде всего – Париж и определенные круги в Вашингтоне. Именно это обстоятельство сыграло решающую и, как выяснилось сейчас, роковую роль в отношении к российским предложениям со стороны пришедших в 2018 году к власти армянских элит. Проще говоря, они отказались с этим планом работать и, самонадеянно рассчитывая на поддержку Запада, взяли курс на эскалацию конфликта, причем – игнорируя происходящие как в мире, так и вокруг конфликта серьезные изменения, в том числе – все возрастающую активность Турции и углубление азербайджано-турецкого военно-политического партнерства. Руководство Армении настойчиво проводило линию на то, что Нагорный Карабах и оккупированные территории – неотъемлемая часть их страны. Москва никогда так не считала. Руководство Армении было уверено, что такое упрямство российской стороны – проблема Москвы. Ход событий наглядно показал, что это – проблема Еревана и армянских политиков, приведших страну к катастрофе. «План Лаврова» все же воплотился в жизнь. Разумеется, на более выгодных для Баку условиях. Но то, что так произошло – вина исключительно армянской стороны. И ни о каком «предательстве» здесь и речи быть не может. Отношения Москвы и Еревана – отдельно, решение проблемы Нагорного Карабаха – отдельно, армянские политики должны выучить эту аксиому. Что же до обвинений и проклятий, летящих сейчас в сторону России и лично президента Владимира Путина - то здесь хотелось бы отметить следующее. Вопреки поведению армянской стороны Москва четко и до буквы соблюдает соглашения и договоренности в отношениях с Арменией.