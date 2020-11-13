В Ереване должны понять: Карабах отдельно, союз с Россией отдельно взгляд из Москвы

Игорь Панкратенко, автор haqqin.az

По всей Армении гремит: «Путин слил и предал Армению и армян». Такую вот благодарность получает сейчас Россия за остановку войны, дальнейший ход которой грозил обернуться для Еревана катастрофой.

«России удался впечатляющий дипломатический маневр, но вместе с тем она взяла на себя огромную ответственность, и, если что-то пойдет не так, обвинения посыплются с обеих сторон», - написал несколько дней назад один из блестящих специалистов по Закавказью Томас де Ваал. И, если судить по кадрам, приходящим с площадей и улиц Армении, часть его прогноза уже начинает сбываться.

И британец Томас де Ваал говорит о впечатляющем дипломатическом маневре Кремля

Искать причины поражения в себе – занятие для сильного. Проще – обвинить во всем другого, переложить проблемы с больной головы на здоровую. Эмоциональное потрясение армян вполне понятно – но в политике поддаваться эмоциям означает раз за разом наступать на одни и те же грабли.

«Упреки в адрес России в недостаточной поддержке Армении в ситуации с Карабахом несостоятельны, Москва не забывала о своих обязанностях по ОДКБ. Россия не имела права вводить войска в Карабах, право ввести миротворцев получила только после согласия конфликтующих сторон», - прокомментировали в Кремле звучащие из Армении в адрес Москвы обвинения.

«Хочу ответить конкретно на вопрос о том, что якобы Россия бросила армян и Армению. Россия бросила не Армению и армян, а все силы для урегулирования этой ситуации, сначала политически, а потом бросив туда своих миротворцев. Те, кто пишут такие материалы, должны понимать, что безопасность граждан этого региона (НКАО) и беженцев гарантируется российскими миротворцами», - более конкретно ответила Еревану официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова заверяет, Россия армян не бросала

Эти заявления, подозреваю, в Армении сейчас способны услышать только немногие, сумевшие сохранить здравый смысл. Поэтому есть необходимость напомнить о некоторых нюансах отношения Москвы к Нагорно-Карабахскому конфликту, которые Ереван долгое время откровенно и упорно игнорировал. Результатом чего и стало его нынешнее поражение.

Россия всегда, подчеркиваю – всегда исходила из факта наличия оккупированных Арменией территорий Азербайджана и считала данную ситуацию неприемлемой. Если кто-то думал по-иному – то это уже, простите, проблема не России, а самообмана тех, кто так считал и рассчитывал, что Москва пойдет на попятную.

Ни для кого из вовлеченных в конфликт сторон не было особым секретом существование так называемого «плана Лаврова», представляющего собою квинтэссенцию российской позиции по Нагорному Карабаху: армяне поэтапно выводят свои силы из оккупированных районов вокруг Нагорного Карабаха, а Россия отправляет туда миротворцев, чтобы обеспечить безопасность карабахских армян.

Спорить о том, является ли этот план идеальным – совершенно бессмысленно, поскольку идеальных планов в урегулировании конфликтов не бывает никогда. Всегда остается то, что не устраивает, противоречит чьим-то интересам, вызывает критику. Тем не менее «план Лаврова» являлся шансом на пусть хрупкий, но мир, создавал солидную платформу для дальнейшего урегулирования. И это в нем было главным для тех, кто искренне желал решения проблемы, а не спекуляции на ней в угоду амбициям.

План Лаврова был шансом на хрупкий мир, но Пашинян, понадеявшись на Запад, от этой модели отказался

Не стоит скрывать, что этот предложенное Москвой решение не устроило ее западных партнеров, прежде всего – Париж и определенные круги в Вашингтоне. Именно это обстоятельство сыграло решающую и, как выяснилось сейчас, роковую роль в отношении к российским предложениям со стороны пришедших в 2018 году к власти армянских элит.

Проще говоря, они отказались с этим планом работать и, самонадеянно рассчитывая на поддержку Запада, взяли курс на эскалацию конфликта, причем – игнорируя происходящие как в мире, так и вокруг конфликта серьезные изменения, в том числе – все возрастающую активность Турции и углубление азербайджано-турецкого военно-политического партнерства.

Руководство Армении настойчиво проводило линию на то, что Нагорный Карабах и оккупированные территории – неотъемлемая часть их страны. Москва никогда так не считала. Руководство Армении было уверено, что такое упрямство российской стороны – проблема Москвы. Ход событий наглядно показал, что это – проблема Еревана и армянских политиков, приведших страну к катастрофе.

«План Лаврова» все же воплотился в жизнь. Разумеется, на более выгодных для Баку условиях. Но то, что так произошло – вина исключительно армянской стороны. И ни о каком «предательстве» здесь и речи быть не может. Отношения Москвы и Еревана – отдельно, решение проблемы Нагорного Карабаха – отдельно, армянские политики должны выучить эту аксиому.

Что же до обвинений и проклятий, летящих сейчас в сторону России и лично президента Владимира Путина - то здесь хотелось бы отметить следующее. Вопреки поведению армянской стороны Москва четко и до буквы соблюдает соглашения и договоренности в отношениях с Арменией.

Сейчас в Армении заявляют, что нет противнее и страшнее России

Мягкая миграционная политика в отношении выходцев из Армении, многочисленные преференции и льготы для Еревана в рамках ЕАЭС, крайне выгодные для армянской стороны условия военно-технического сотрудничества в рамках союзнических обязательств ОДКБ. Как кульминация – российская военная база в Гюмри как гарант безопасности Армении в Закавказье, содержание которой лежит на плечах России. Тем, кто сейчас на армянских улицах и площадях обвиняет Москву во всех грехах, стоит на минуту представить, что всего этого нет. И как тогда будет все выглядеть?

Вчера Никол Пашинян дал интервью Общественному ТВ Армении, в котором заявил, что подписанный документ об урегулировании он считает совместным заявлением, а не договором. Который, цитирую дословно, «можно порвать и выбросить».

Следует ли считать это совершенно безответственное заявление как признание премьера Армении в том, что усилия и гарантии Москвы, личная подпись президента Владимира Путина для него никакого значения не имеют?

Что ж, в таком случае Армении можно только выразить глубочайшие сожаления – ее руководство продолжает уверенно вести страну в пропасть.

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