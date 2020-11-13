Арпине Ованнисян: «Араик Арутюнян превратился в мэра Степанакерта»
Группа предателей, которая не планировала удерживать Карабах, сегодня говорит о его возвращении. Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук написала бывший вице-спикер парламента Армении Арпине Ованнисян.
Ованнисян призвала власти Армении не искать оправдания в поражении, а принять ответственность и покаяться.
Критикуя власти Армении и карабахских сепаратистов, Ованиссян назвала их «слугами Сороса». При этом, по ее словам, «Араик Арутюнян превратился в мэра Степанакерта».
«После смены власти у меня были хорошие отношения со многими государственными чиновниками, предложения стать частью правительства я не принимала по несколько примитивным причинам: Пашинян невежественный и аморальный лжец», - сказала она.