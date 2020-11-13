Юлия Медведева, Москва, специально для haqqin.az 16:52

Людей нужно оценивать не по национальности, а по их поступкам. Яркая иллюстрация этого утверждения - новый памятник архитектору Каро Алабяну, который недавно появился в Москве, и история вокруг его возведения. Жители близлежащего района уже обсмеяли монумент в социальных сетях. А два года назад против установки памятника выступали именитые архитекторы и историки. Но обо всём по порядку. В 2018 году посол Армении в России Вардан Тоганян внёс в Мосгордуму предложение: возвести памятник советскому архитектору Каро Алабяну на севере Москвы, рядом с улицей, давно названной в его честь. Деньги, а именно 15 миллионов рублей (на тот момент примерно 230 тысяч долларов), выделит, пообещали они, армянская сторона. Местная Дума идею приняла. Почти сразу против установки памятника выступило профессиональное сообщество. Вот в чём дело: Алабян действительно известный архитектор и определяющий для своего времени. Например, его монументальное строение в виде пятиконечной звезды - здание Театра Красной армии (ныне Театр Российской армии), построенное в середине 30-х и открытое в 1940-м, считается родоначальником нового стиля - сталинского ампира. Но Алабян, как и любой партийный функционер и человек у власти, играл по законам того времени. Архитектор был доносчиком. Это подтверждено рассекреченными документами того времени.

Против установки памятника Алабяну в Москве выступила известный исследователь советской архитектуры Александра Селиванова. Вот что она пишет в публичной петиции: “Занимая руководящие посты в Союзе советских архитекторов, в 1930-е годы Алабян состоял в постоянной переписке с Л.М. Кагановичем, донося на своих коллег по архитектурному цеху. Результат его личных усилий – лишение профессии, возможности работать величайших отечественных архитекторов ХХ века, в частности – архитектора-легенды, известного во всем мире К.С. Мельникова, талантливейших архитекторов А.К. Бурова, И. И. Леонидова и многих других. После неоднократных жалоб и доносов К. Алабяна у К. Мельникова была отобрана авторская мастерская; с 1938 года и до конца жизни в 1974 он не реализовал больше ни одного проекта. Многие из ближайших коллег К.Алабяна были впоследствии репрессированы (С.Лисагор, М. Охитович, Г. Кочар, М. Мазманян, А. Александров, Г. Людвиг, М. Крюков, Н. Заплетин, С. Бабаев, Н. Нессис), некоторых из них он определял как «врагов», его роль в этих арестах еще предстоит выяснить в соответствующих архивах”. Эту петицию Селивановой поддержали несколько сотен человек. А письмо против установки памятника от профессионального сообщества подписали архитекторы, историки архитектуры, искусствоведы и преподаватели - всего больше сорока человек. Но их голоса никто не услышал, процесс создания памятника уже был запущен. Наверное, вы уже догадались, кто стал автором памятника Алабяну? Конечно, посольство Армении не стало спрашивать общественное мнение, конкурс вроде и был, но работы никто не видел. Посольство не могло отдать заказ не “своему” человеку. Памятник изваял российский скульптор армянского происхождения Георгий Франгулян. В Москве реализовано много его работ. Например, критики и горожане хорошо отнеслись к памятнику Иосифу Бродскому и монументу Булату Окуджаве. Но есть и курьёзы. Например, установленный в 2013 году памятник Егору Гайдару - только с одной рукой. Москвичи шутят, что вторая - просто “невидимая рука рынка”.

Памятник Алабяну уже точно попадёт в копилку работ Франгуляна, которые жители не оценили. Официального открытия монумента не было, но на днях с него сняли защитный тент. Горожанам предстала странная картина. Не все поняли, что изображён архитектор. Подумали, может, танцор или кутюрье…