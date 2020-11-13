Генерал Рустам Мурадов: «Соглашение о прекращении огня в Карабахе выполняется»

Соглашение о прекращении огня в Карабахе выполняется, боевых действий нет, сообщил командующий российскими миротворческими силами в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Видеообращение командующего миротворцами распространило Минобороны РФ.

"Соглашения, подписанные главами трех государств, которые вступили с 00.00 10 ноября, сегодня выполняются в полном объеме. Главное, что на территории соприкосновения остановлены все виды боевых действий, мы не слышим сегодня выстрелов, обстановка потихоньку стабилизируется", — сказал Мурадов.