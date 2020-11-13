Французским депутатам рассказали об обстрелах Гянджи

Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял членов Национальной ассамблеи Франции, трех заместителей председателя и одного секретаря группы дружбы Азербайджан - Франция.

Как сообщили в пресс-службе МИД, приветствуя делегацию, министр Джейхун Байрамов рассказал о дружеских отношениях между Азербайджаном и Францией. Был подчеркнут вклад членов группы дружбы Азербайджан - Франция в развитие этих отношений.

Было отмечено, что нынешний визит, а также посещение депутатами Гянджи, ознакомление членов Национальной ассамблеи Франции с последствиями целенаправленной атаки Армении на гражданское население имеют большое значение с точки зрения доведения правды до французского общества.

Противоположная сторона, приветствуя подписание совместного заявления о прекращении военных операций в регионе, отметила важность продолжения диалога между Азербайджаном и Арменией, также в рамках Минской группы.