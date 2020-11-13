Артура Ванецяна обвинили в организации покушения на Никола Пашиняна

Экс-глава СНБ и лидер партии "Отечество" Артур Ванецян задержан по обвинению в попытке узурпации власти и подготовке убийства Никола Пашиняна. Об этом сообщила на своей странице в Facebook адвокат Ванецяна Лусине Саакян.

По словам адвоката, в правовом поле это как-либо комментировать уже невозможно.

"Политические и антинациональные преследования перешли в новую безобразную плоскость. Незаконные обыски были проведены в квартире родителей Ванецяна, так как не удалось провести обыск непосредственно в квартире Ванецяна, потому что правоохранительные органы не смогли узнать адрес и получили разрешение на обыск по совершенно иному адресу. После этого был проведен обыск в офисе партии, на что также имелось разрешения", — написала она.

Ванецян был вызван в следственный департамент СНБ, где и был задержан.