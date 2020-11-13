Спецслужбы арестовали и полковника Саята Шириняна репрессии продолжаются
СНБ подвергла приводу полковника полиции Саята Шириняна. Об этом в беседе с Analitik.am сообщила жена полковника Лусине Овсепян.
Овсепян сообщила, что сотрудники СНБ забрали компьютер ребенка, а также охотничье ружье без патронов.
«Утром мы завтракали, когда позвонили в дверь, вошли в нашу квартиру. Сказали, что должны обыскать дом. Муж потребовал, чтобы сказали, зачем они хотят обыскать, сказали об оружии, боеприпасах, каких-то аудиозаписях. Гараж, дом и подвал полностью обыскали», - сказала жена Шириняна.