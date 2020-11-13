Армянские СМИ: «Россия рядом с Азербайджаном и Турцией» они о них
Россия не бросила Армению, чтобы бросить, надо быть рядом с Арменией. Так, как Россия была рядом с Турцией и Азербайджаном. Россия проводит свою политику, которая в данном случае берет начало в 2015 году – с пространного пакета сотрудничества с Турцией, пишет армянское издание lragir.am.
Никол Пашинян говорит, что позиция России за последние 4,5 года по Карабахской проблеме не менялась, и отношение к личностям и власти не имеет значения. Он прав – позиция России и есть данный процесс, берущий начало в 2015 году.
Споуксмен президента России Песков уже заявил, что трехсторонним соглашением Армения взяла на себя обязательства. Министр ИД России Лавров, в свою очередь, предостерег оппозицию от спекуляций по поводу трехстороннего заявления. В ходе вчерашнего митинга оппозиция уже «скорректировала» свою позицию, заявив о безоговорочной роли и присутствии России.
Таким образом, дискуссии в Армении переводятся в русло взаимных обвинений и упреков в измене, в русло внутриполитической грызни. Оставленный нам небольшой срок будет потрачен на это – вместо поиска выхода из ситуации и выдвижения субъектных предложений внешнеполитическим акторам.
Можно заметить, что смена власти в Республике Армения в данный момент не нужна России, чтобы можно было списать всю ответственность за свои планы на нынешнего премьер-министра. Оппозиция взяла на себя свою роль, выступая с традиционной русско-армянской “идеологией” и примитивной мотивацией, а власти продолжают оправдываться за свершившееся.