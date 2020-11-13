Россия не бросила Армению, чтобы бросить, надо быть рядом с Арменией. Так, как Россия была рядом с Турцией и Азербайджаном. Россия проводит свою политику, которая в данном случае берет начало в 2015 году – с пространного пакета сотрудничества с Турцией, пишет армянское издание lragir.am.

Никол Пашинян говорит, что позиция России за последние 4,5 года по Карабахской проблеме не менялась, и отношение к личностям и власти не имеет значения. Он прав – позиция России и есть данный процесс, берущий начало в 2015 году.

Споуксмен президента России Песков уже заявил, что трехсторонним соглашением Армения взяла на себя обязательства. Министр ИД России Лавров, в свою очередь, предостерег оппозицию от спекуляций по поводу трехстороннего заявления. В ходе вчерашнего митинга оппозиция уже «скорректировала» свою позицию, заявив о безоговорочной роли и присутствии России.