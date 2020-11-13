Нателла Рустамова, автор haqqin.az 18:55

Официально с 2015-го, а фактически с 2018 года Армения стала парламентской республикой. Главой государства теперь является премьер-министр, а полномочия президента, как указывается в соответствующих документах, «значительно сократились». В действительности же этот громкий пост означает чисто представительские функции. Принимать решения и ставить свою подпись под каким-либо документам он вправе только «по предложению премьер-министра».

Премьер-министром Армении, как известно, ныне является Никол Пашинян, человек публичный не просто по долгу службы, но и по свойству характера – очень уж он любит шумное паблисити и еще до своего премьерства старался как можно больше появляться на публике и экранах ТВ. Это сейчас, после бесславного провала на карабахском фронте, армянский народ никак не дозовется его выступить и объяснить происходящее, а прежде его пламенные речи не звучали разве что из утюга. А вот президента, пост которого занимает 60-летний Арам Завенович Саркисян (он же Саргсян по некоторым документам), напротив, до поры до времени не было ни видно и ни слышно. В полном соответствии с должностью. Зато сейчас, несмотря на урезанные полномочия, Пашинян бросил его на амбразуру информационного фронта, и Саркисян принялся вещать на разных ТВ о «противоправности» операции Азербайджана по освобождению оккупированной земли и «зверствах» азербайджанских военных. Так кто же этот вдруг проявившийся армянский зицпрезидент? Оказалось, не такой уж Арам Саркисян незаметный человек, и во властных структурах он не в первый раз - в бытность президентом Роберта Кочаряна даже около года посидел в кресле премьер-министра. Правда, премьер Армении тогда был почти таким же «неправомочным», как сейчас президент. Зато потом достаточно долго заседал в парламенте и даже основал собственную партию «Республика». А при Серже Саргсяне подался в дипломаты и был послом в Великобритании. Но тогда почему Пашинян, не терпящий рядом с собой кого-бы то ни было из команд прежних глав государства и беспощадно отстранявший от власти всех бывших, не убрал Саркисяна и даже вполне с ним ладил? Только ли из-за чистой номинальности должности? И тут вспомнилось, что это имя несколько лет назад упоминалось в материалах haqqin.az, причем в связи с громкой коррупционной историей международного масштаба.

Скандал разгорелся в Сан-Марино. Дело дошло до суда, и по обвинению в отмывании грязных денег были арестованы высокопоставленные чиновники этой страны. Во время следствия выяснилось, что одним из участников финансовой аферы сан-маринских дельцов является тогдашний посол Армении в Великобритании Армен Саркисян. В частности, он внес 3 миллиона евро в фонд, созданный якобы для развития страны, то есть Сан-Марино, но почему-то эти деньги потом были выданы анонимному лицу в виде чека для недвижимости. Сомнение у следователей вызывала и законность сделок по приобретению Саркисяном совместно с разными иностранными бизнесменами лицензии для San-Marino Telecom, миллионных переводов - не в драмах, конечно, а в твердой валюте, - то на счет компании Eurasia San-Marino, то в некий «Полидер». А вот у армянских экспертов никаких сомнений не было: посол Саркисян отмывал деньги президента Саргсяна и армянской политической элиты. И дипломатическим статусом его наделили исключительно для свободного передвижения по миру и дипломатической неприкосновенности. Так что, как его называют армянские издания, «реальный Саркисян» не столько политик и дипломат, сколько заметный представитель криминально-олигархической системы и монополистов Армении. Тогда, в Сан-Марино, ему удалось выкрутиться. Впрочем, так уж окончательно Армен Завенович отмазался – еще вопрос. Дотошные сан-маринские юристы продолжают исследовать небывалую для страны финансовую аферу, так что президент и знаток международного права Саркисян все еще под следствием. На армянских сайтах можно много интересного узнать о бизнес-талантах и бизнес-связях Арама Саркисяна. Они откопали целую кипу сводок и докладов секретных служб нескольких стран, которые буквально изобилуют примечательными сведениями криминального свойства о его политической и предпринимательской деятельности за рубежом, хотя информации о его финансовых махинациях и в самой Армении предостаточно.