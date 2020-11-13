Президент Армении по сей день под следствием в Сан-Марино по следам наших выступлений
Официально с 2015-го, а фактически с 2018 года Армения стала парламентской республикой. Главой государства теперь является премьер-министр, а полномочия президента, как указывается в соответствующих документах, «значительно сократились». В действительности же этот громкий пост означает чисто представительские функции. Принимать решения и ставить свою подпись под каким-либо документам он вправе только «по предложению премьер-министра».
Премьер-министром Армении, как известно, ныне является Никол Пашинян, человек публичный не просто по долгу службы, но и по свойству характера – очень уж он любит шумное паблисити и еще до своего премьерства старался как можно больше появляться на публике и экранах ТВ. Это сейчас, после бесславного провала на карабахском фронте, армянский народ никак не дозовется его выступить и объяснить происходящее, а прежде его пламенные речи не звучали разве что из утюга.
А вот президента, пост которого занимает 60-летний Арам Завенович Саркисян (он же Саргсян по некоторым документам), напротив, до поры до времени не было ни видно и ни слышно. В полном соответствии с должностью. Зато сейчас, несмотря на урезанные полномочия, Пашинян бросил его на амбразуру информационного фронта, и Саркисян принялся вещать на разных ТВ о «противоправности» операции Азербайджана по освобождению оккупированной земли и «зверствах» азербайджанских военных.
Так кто же этот вдруг проявившийся армянский зицпрезидент? Оказалось, не такой уж Арам Саркисян незаметный человек, и во властных структурах он не в первый раз - в бытность президентом Роберта Кочаряна даже около года посидел в кресле премьер-министра. Правда, премьер Армении тогда был почти таким же «неправомочным», как сейчас президент. Зато потом достаточно долго заседал в парламенте и даже основал собственную партию «Республика». А при Серже Саргсяне подался в дипломаты и был послом в Великобритании.
Но тогда почему Пашинян, не терпящий рядом с собой кого-бы то ни было из команд прежних глав государства и беспощадно отстранявший от власти всех бывших, не убрал Саркисяна и даже вполне с ним ладил? Только ли из-за чистой номинальности должности?
И тут вспомнилось, что это имя несколько лет назад упоминалось в материалах haqqin.az, причем в связи с громкой коррупционной историей международного масштаба.
Скандал разгорелся в Сан-Марино. Дело дошло до суда, и по обвинению в отмывании грязных денег были арестованы высокопоставленные чиновники этой страны. Во время следствия выяснилось, что одним из участников финансовой аферы сан-маринских дельцов является тогдашний посол Армении в Великобритании Армен Саркисян. В частности, он внес 3 миллиона евро в фонд, созданный якобы для развития страны, то есть Сан-Марино, но почему-то эти деньги потом были выданы анонимному лицу в виде чека для недвижимости.
Сомнение у следователей вызывала и законность сделок по приобретению Саркисяном совместно с разными иностранными бизнесменами лицензии для San-Marino Telecom, миллионных переводов - не в драмах, конечно, а в твердой валюте, - то на счет компании Eurasia San-Marino, то в некий «Полидер».
А вот у армянских экспертов никаких сомнений не было: посол Саркисян отмывал деньги президента Саргсяна и армянской политической элиты. И дипломатическим статусом его наделили исключительно для свободного передвижения по миру и дипломатической неприкосновенности. Так что, как его называют армянские издания, «реальный Саркисян» не столько политик и дипломат, сколько заметный представитель криминально-олигархической системы и монополистов Армении.
Тогда, в Сан-Марино, ему удалось выкрутиться. Впрочем, так уж окончательно Армен Завенович отмазался – еще вопрос. Дотошные сан-маринские юристы продолжают исследовать небывалую для страны финансовую аферу, так что президент и знаток международного права Саркисян все еще под следствием.
На армянских сайтах можно много интересного узнать о бизнес-талантах и бизнес-связях Арама Саркисяна. Они откопали целую кипу сводок и докладов секретных служб нескольких стран, которые буквально изобилуют примечательными сведениями криминального свойства о его политической и предпринимательской деятельности за рубежом, хотя информации о его финансовых махинациях и в самой Армении предостаточно.
В родной стране основными сферами бизнес-интересов А. Саргсяна были крупнейшие армянские компании СРС, «Армавиа» и «Армсвисбанк». Отмечается, что СРС наряду с компаниями «Флеш» и «Мика» является одной из тех олигополических (малочисленных в своей сфере, диктующих собственные условия) компаний, которые ввозят в Армению нефтепродукты. А владельцы других двух компаний – Барсег Бегларян и Мика Багдасаров являются одноклассниками Сержа Саргсяна.
В случае «Армавиа» указывается, что она основана вместо компании «Армянские авиалинии», которая была очень прибыльной. Однако ее обанкротили в 2004 г., и на ее технической базе была основана «Армавиа», которая в Армении стала монополистом.
Еще интереснее с «Армсвисбанком», который был скрыт в банковской системе Армении и имел ограниченную клиентуру - там в основном отмывались деньги. Официально его основателем является Вардан Сирмаркес – представитель компании «Франк Мюллер», производившей в Карабахе часы, однако связь с банком имел и Армен Саргсян.
Особый интерес нынешний президент всегда проявлял к нефти и нефтепродуктам. Иностранные спецслужбы считают, что именно поэтому он совершил с десяток визитов в Туркменистан и встречался с президентом этой страны Бердымухамедовым.
В доверительных отношениях состоял он и с дочерью бывшего президента Казахстана Даригой Назарбаевой. В крупнейшем медиахолдинге этой страны Саркисян имеет 5% пая. Но главное, конечно, опять же углеводороды. Согласно данным Статистической службы Казахстана, в 2007 г. страна продала Армении 1.2 млрд кубометров газа общей стоимостью в 157 млн долларов, тогда как статистика в Армении этого не показывает. Это значит, что при данной сделке не были выплачены налоги и пошлины. Причем такое количество газа в то время мало отличалось от годовой потребности Армении.
Ежегодно Армения ввозит 50 тысяч тонн дизтоплива и нефтепродуктов, тогда как официально отмечается лишь 12-15 тыс. тонн. И это является хорошо организованной контрабандой, в которой лидирующая роль принадлежит компании СРС Армена Саркисяна.
И вся эта бурная деятельность под крышей не кого-нибудь, а самих президентов Армении. Не представительских, а настоящих – Кочаряна, Саргсяна. А расплачивался Саркисян с ними отмыванием их грязных денег и переводом их капиталов за границу, в чем он, несомненно, настоящий профи с огромными бизнес-связями по всему миру. Понятно теперь, почему с ним поладил и премьер Пашинян. Кому-кому, а ему нужно было много и сразу, потому как понимал, что долго не продержится.
Такой вот теневой президент у Армении, трактующий не только законы свой страны, но и международное право очень по-своему.