Азербайджанская армия увеличила свои бронетанковые силы за счёт захваченной армянской бронетехники, пишет российское издание «Авиапро».

«Вопреки заявлениям Министерства обороны Армении, потери Азербайджана в карабахском конфликте не только оказались минимальными, но и более того, за счёт захваченной армянской военной техники азербайджанской армии удалось получить в почти 7 раз больше танков, чем было потеряно за полтора месяца столкновений», - пишет издание.

Проведенный российскими журналистами анализ показал, что армяне потеряли 185 ОБТ, из которых 66 единиц достались азербайджанцам в виде трофеев. Указанное количество состоит из: 2 Т-72АК, 16 Т-72АВ, 35 Т-72Б, 52 Т-72А и 80 Т-72 неопознанных модификаций. Также армяне лишились 43 единиц боевых машин пехоты, из которых 22 стали трофеями ВС Азербайджана.