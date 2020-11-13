Анатолий Вассерман: "Пашиняна убьют"

Политолог убежден, что у главы правительства есть два пути ухода с поста: «за океан» и «в могилу». По его мнению, второй вариант более вероятен: ведь у «соросят» много секретов, и те из них, что рискуют попасться, обычно до суда не доживают.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян стремительно теряет власть: в этих условиях нетрудно угадать, кто придет ему на смену. Об этом в интервью ФАН заявил политолог и известный интеллектуал Анатолий Вассерман.

Интеллектуал считает, что премьеру не спрятаться от народного недовольства: он напомнил, что для свержения предыдущего армянского правительства под руководством Сержа Саргсяна потребовалось «всего лишь пара тысяч массовки», которая создала «красивую картинку на телевидении».

Насчет возможного применения насилия Пашиняном для удержания своей власти он высказался неопределенно, заметив, что тот, «конечно попытается».

«Однако я не знаю, сколько народа в силовых структурах будет его поддерживать после того, как он так позорно «слил» многих из них, — признался Вассерман. — Ведь он убрал четырех человек из руководства служб безопасности, а также большую часть генералов, имевших опыт боевых действий против Азербайджана. Кроме того, он избавился от практически всех политиков с подобным бэкграундом и насадил вместо них черт знает кого. В таких условиях я очень сомневаюсь, что кто-то из армянских силовиков будет продолжать исполнять его приказания».

Политолог убежден, что, когда Армения избавится от Пашиняна, на его место придут как раз те, кого он все эти годы старательно «зачищал» из властных структур страны: сторонники бывшего премьера Саргсяна.

«Эти люди ушли более-менее мирно, потому что не хотели проливать кровь своих сограждан, — напомнил интеллектуал. — Но в итоге, как мы теперь видим, крови пролилось куда больше — причем совершенно без всякой пользы для республики».