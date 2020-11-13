Алиев заверил Путина: Храмы и монастыри сохраним обновлено

Президент России Владимир Путин в разговоре  президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым подчеркнул важность обеспечения сохранности христианских храмов в районах, перешедших Азербайджану, сообщает ТАСС.

В Кремле уточнили, что Ильхам Алиев заверил Владимира Путина, что Азербайджан понимает важность сохранение православных храмов и монастырей.

*       *      *

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Согласно информации, президенты обсудили аспекты реализации договоренностей по Нагорному Карабаху.

9222 просмотров