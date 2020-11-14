Эйнулла Фатуллаев 14 ноября 2020, 23:34

Как-то один из бывших французских дипломатов в Баку, в одной из частых бесед за чашкой кофе, как принято сейчас называть, встрече без галстуков, осознавая глубинные проблемы своей страны, с горечью высказал сакраментальную фразу: «Если бы СССР не развалился, Франция стала бы шестнадцатой советской социалистической республикой!» И проблема не только в закостеневшей системе госуправления и социальной ответственности правительства, что в конечном итоге привело к серьезным разрушениям в экономике и бюджетному дефициту. Но и в демографическом коллапсе, размытой ценностной системе, деградации гражданских институтов. Франция, обратившая ныне всю оставшуюся мощь своего былого политического величия на возродившуюся Турцию, сама стала больным человеком Европы.

В последние десятилетия Франция разрывается между внутренними политическими и экономическими проблемами и стремлением активного геополитического влияния. Но от былого имперского величия остался лишь блеск Елисейского дворца и нищета резерваций бывших колониальных народов в центре Парижа. Имперское влияние Франции сужается, как шагреневая кожа Бальзака. После упадка голлизма из десятилетия в десятилетие, из года в год Франция скатывалась к статусу заурядного европейского середнячка, увлеченного конкуренцией за лидерство на западноевропейском континенте. Политический, а затем экономический упадок достиг такой бифуркационной точки, что в период Оланда лидеры ЕС заговорили о фискальных нарушениях со стороны Франции. Макрон со своими прогрессистами ворвался в Елисейский дворец на реваншистской волне с трамповским популистским слоганом – «Сделаем Францию снова великой!». Правда, бонапартистская попытка вернуть величие Парижу, который достоин мессы, обернулась величайшей политической катастрофой. Франция превратилась из точки отсчета европейского кризиса в точку заката либеральной постхристианской западной цивилизации: нескончаемые протесты, желтые жилеты, полицейское насилие, забастовки на фоне противоречивой внешней политики.

Вернее, полного отсутствия внешнеполитических ориентиров, что проявлялось в перманентном антагонизме с Вашингтоном и Лондоном, лирических реверансах в сторону России и столь же драматических отступлениях от Кремля. Макрон останется в памяти, как самый скользкий и непоследовательный президент в истории Франции. За весь период своего правления Макрон был постоянен лишь в своей неприкрытой неприязни к Турции. Что в последнее время экстраполируется и на Азербайджан. Ни один из президентов Франции, исключая разве что премьера Жоржа Клемансо, не проявлял такой острой чувствительности к застарелому армянскому вопросу. Будто Макрон черпает тезисы из дневника министра Ваддингтона из Берлинского конгресса, где впервые и разработали армянский вопрос для выжившего и возродившегося «больного человека Европы». Но сегодня болезненный вид у самой Франции. Которой все нипочем. И международное право, и резолюции ООН, и решения Европарламента, и консолидированное мнение Евросоюза по вопросу территориальной целостности Азербайджана. Изменение статус-кво в Карабахе Франция воспринимает как личный вызов и ущемление собственных интересов. Так ведь Макрон сам неоднократно просил президента России вмешаться, разрулить ситуацию и всеми имеющимися в арсенале Кремля средствами остановить войну. Макрон звонил Путину даже чаще, чем Пашинян. И благодаря России в Карабахе был приостановлен опаснейший для армян и Макрона сценарий развития ситуации. Азербайджанские войска остановились в окрестностях Ханкенди. Более того, сам премьер-министр Пашинян принял капитулянтские обязательства, исполнив все резолюции Совбеза ООН и признав свое поражение на полях боя. Война остановилась, и режим прекращения огня, судя по оценке миротворцев-наблюдателей, соблюдается обеими сторонами, жертв больше нет, Путин занят мобилизацией усилий для гуманитарного возрождения края. Чем же может быть недоволен Макрон? Мир воцарился!

По информации из дипломатических источников, правительство Франции старается изо всех сил сорвать соглашение трех глав государств. Вначале Ле Дриан попытался созвать Минскую группу, чтобы остановить ввод российских миротворцев. И признать соглашение недействительным! Уму непостижимо, но Франция – мирный посредник и сопредседатель Минской группы фактически выступила против мирного соглашения и ратует за его денонсацию. То есть, по большому счету, Франция солидаризировалась с партией войны в Армении, требующей отставки Пашиняна и возобновления боевых действий. Но попытка Франции пересмотреть пакт Алиева, Путина и Пашиняна встретила сопротивление остальных членов группы. Францию скрытно поддержало лишь правительство США. Накануне Франция предприняла вторую попытку сорвать режим прекращения огня. Париж обратился в НАТО с призывом осудить и не признать Московское соглашение. По информации компетентных дипломатических источников, в НАТО с большим удивлением восприняли инициативу правительства Франции, ибо как Секретариат Североатлантического альянса, так и ведущие государства-члены блока неоднократно призывали Азербайджан и Армению остановить военные действия и заключить перемирие.