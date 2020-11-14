Раньше здесь танцевал Пашинян, а теперь азербайджанские солдаты видео
Азербайджанские солдаты станцевали национальный танец яллы на Джыдыр-дюзю, культовом для Азербайджана месте недалеко от Шуши.
Ранее на этом культовом месте танец яллы танцевал премьер-министр Никол Пашинян вместе с лидерами карабахских сепаратистов, что вызвало справедливый гнев у азербайджанской общественности.
Джыдыр дюзю находится на краю пропасти Дашалты и крутой лестницы «гырх пиллекян» («сорок ступеней»), ведущей к реке Дашалты.
«Джыдыр дюзю» переводится как «поле для скачек», где соревновались знаменитые карабахские скакуны. Соревнования на этом поле устраивали несколько веков, здесь можно было увидеть лучших карабахских лошадей, что привлекало не только местных жителей, но и зарубежных путешественников.