Он с застывшими от ужаса глазами смотрит на полыхающий в огне свой дом. Дом, в котором он родился. Дом его предков. Они, когда уходили отсюда, оставили его целым и невредимым… А вот теперь, когда он вернулся... Когда представлял себе, как встав на колени перед ним он во всё горло, так, чтобы слышали и в Баку, и в Ереване, и в Москве, и в Париже и везде-везде, крикнет: «Папа! Мама! Братья и сёстрёнки мои! Я – ДОМА. Как обещал, я вернул его…»

А он не шелохнулся. Стоя на пригорке, он словно окаменел. В другой бы раз он вряд ли смог бы ослушаться своего старлея. А тут…

А он горит. Только-только чёрные тени плескали на его стены бензин. Ему бы ринуться туда и хоть голыми руками, но затушить… Спасти!.. Он готов был это сделать. Он даже вскинул автомат, чтобы по ним, по этим чёрным теням.

Может, он это и сделал бы, да мощная рука взводного столкнула его с пригорка.

- Нельзя, - сочувственно, заглядывая ему во взбухшие от слёз отчаяния глаза, говорит старлей. - Осталось, сержант, всего три часа. В 00:00 эта свора головорезов уберётся отсюда. Они нас провоцируют. Дескать, аскеры, не соблюдая договорённости, стреляют по мирно уходящему из Кельбаджар многострадальному армянскому населению…

- Это они-то многострадальные, - скрипит зубами Гусейнов.

- Теперь вместо выдуманного ими словечка «мы многострадальные» их все будут называть «позорными шакалами». Сейчас, сержант, я, как никогда, понимаю Пушкина, который ещё давным-давно написал: «Ты – трус! Ты – раб! Ты - армянин»… Они по зоологической злобе своей и от бессилия жгут то, что им никогда не принадлежало…

- Он так и сказал? - через силу улыбаясь, спрашивает Гусейнов.

Старший лейтенант разводит руками.

- Надо было Пушкину добавить: «Ты армянин - не человек!»

- Если бы он был нашим современником и видел бы всё, что они творили и творят, он, наверное, написал бы и похлеще…- глядя на полыхающие сельские жилища, говорит взводный…

А солдату не терпелось прожечь свинцом руки тех чёрных поджигателей. Но прав взводный – надо терпеть. Ещё чуть-чуть и он преклонит колена у порога дымящегося своего родного очага. И он на весь мир, сквозь слёзы, крикнет: «Папа! Мама! Братья и сёстрёнки мои! Я – ДОМА. Как обещал, я вернул его…»

* * *

И перед глазами подобно киноленте пройдет словно минувшая жизнь трагедия захвата Кельбаджара. Армянские террористы во главе с Монте Мелконяном по прозвищу «Аво» со злорадством изгоняли беззащитных азербайджанцев с земли их предков. Обращаясь к мирным азербайджанцам словно гитлеровские нацисты, из мегафона, на их родном языке. Угрожая силой оружия, ненавистью, смертью и кровью… С 15 ноября на земле Кельбаджара воцарится мир. Но мы никогда не должны забывать этот страшный день. 2 апреля! Так они с Аво пришли в наш дом с оружием: