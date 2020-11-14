Армяне вскрывают могилы в Кельбаджаре и увозят тела в Армению фото

Армяне выкапывают могилы родственников в Кельбаджаре и увозят с собой их тела.

Соответствующие фотографии сегодня распространило агентство «Айсор».

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