Армяне вскрывают могилы в Кельбаджаре и увозят тела в Армению фото
Армяне выкапывают могилы родственников в Кельбаджаре и увозят с собой их тела.
Соответствующие фотографии сегодня распространило агентство «Айсор».
Армяне выкапывают могилы родственников в Кельбаджаре и увозят с собой их тела.
Соответствующие фотографии сегодня распространило агентство «Айсор».
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