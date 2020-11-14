Информация некоторых СМИ об отзыве чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в России Полада Бюльбюльоглы не соответствует действительности. Об этом говорится в информации, размещенной на официальном сайте МИД Азербайджана.

МИД напоминает, что назначение и отзыв дипломатических представителей Азербайджана в иностранных государства входит в полномочия главы государства. В этой связи вся распространяемая информация должна основываться на официальных источниках.

Отметим, что ранее в некоторых СМИ распространилась провокационная информация об отзыве Полада Бюльбюльоглы с должности посла в России. Как удалось выяснить haqqin.az, за данной провокацией стоят определенные круги, которые ревностно относятся к деятельности Полада Бюльбюльоглы, который на протяжении десятилетий самоотверженно отстаивает национальные интересы Азербайджана.