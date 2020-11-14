«Дашнакцутюн»: Пашинян выбрал путь политической диктатуры и репрессий

«Чтобы сохранить свою власть, премьер-министр Армении Никол Пашинян разыграл новый сценарий, обвинив лидера партии «Айреник» Артура Ванецяна, экс-лидера парламентской фракции Республиканской партии Армении Ваграма Багдасарян и других лидеров». Об этом написал на своей странице в Facebook член Верховного органа АРФ Дашнакцутюн Ишхан Сагателян.

По его словам, вместо того, чтобы просить покаяния премьер Армении выбрал путь политической диктатуры и репрессий.

«Никол, в конце концов, тебе придется арестовать весь армянский народ», - отметил Сагателян.