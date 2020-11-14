Корреспонденты армянской редакции агентства «Спутник» засняли процедуру обмена телами между Азербайджаном и Арменией.

Из репортажа следует, что российский блокпост находится в нескольких километрах от Степанакерта и в одном километре от крепости Шуши.

Журналист отмечает, что это «последний блокпост и теперь уже самая отдаленная точка в Карабахе, откуда можно попасть со стороны Степанакерта». Позади блокпоста висит азербайджанский флаг.