Еще два самолета с российскими миротворцами вылетели в Карабах
Два самолета Ан-124 "Руслан" российской военно-транспортной авиации доставили в аэропорт в Ереване бронетехнику и личный состав подразделений миротворческой бригады. Как передает РИА Новости, об этом сообщает Минобороны РФ.
"Воздушные суда доставили 10 бронетранспортеров БТР-82А, средства материально-технического обеспечения, а также около 30 военнослужащих подразделений миротворческого соединения", — говорится в сообщении.
Отмечается, что после разгрузки, осмотра и подготовки техники подразделения совершат трехсоткилометровый марш в район сосредоточения в городе Горис.
Ранее сообщалось об отправке в Карабах 20 самолетов с 170 миротворцами.
Всего группировка составит 1960 военных со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей и другой техники.