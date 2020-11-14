Авторы связанного с силовыми структурами российского издания «Русская весна» в статье «Новый тип войны: пресс-релизы против реальных побед» высказали свое мнение о причинах бунта в Ереване после поражение в Карабахской войне.

«Власти Армении стали заложниками собственной военной пропаганды. Теряя в Карабахе район за районом, подразделение за подразделением, они создали свою параллельную реальность в медиа, где «враг скоро будет побеждён, а героические воины держат под контролем ситуацию на фронте».

Вероятно, что именно это вызвало шок вышедшего на улицы народа, который полтора месяца кормили оптимистичными победными реляциями, а в итоге выяснилось, что больше половины Карабаха уже потеряно, и удержать оставшуюся часть практически невозможно», - говорится в статье.