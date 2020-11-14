В армянском обществе продолжается поиск виновных в поражении Армении во Второй карабахской войне и выплывают ранее неизвестные подробности боевых действий в Карабахе, сообщает haqqin.az.

Так, сегодня в армянском сегменте социальных сетей распространяется видеообращение популярного спортсмена – бойца ММА Эдуарда Вартаняна, который рассказывает о том, как в Джебраиле армянские солдаты бежали с поля боя. И, по его словам, бежали не только солдаты, но офицеры и генералы армянской армии.