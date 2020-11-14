COVİD-19 в Армении: 1482 зараженных и 27 умерших за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 117337, сообщает сегодня Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Отмечается, что по состоянию на 14 ноября, таких случаев было 115 855. Таким образом, за сутки выявлено 1482 новых случая заражения.

От осложнений коронавируса в Армении скончались 1763 человека (плюс 25 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 450 (плюс 2 за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 74 984. На лечении находятся 40140 человек.