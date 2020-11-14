Связывающий Армению с Россией сухопутный путь закрыт

Трасса Степанцминда - Ларс, по которой пролегает единственный сухопутный маршрут, связывающий Армению с Россией, открыта только для грузовых средств.

Как сообщает МЧС Армении со ссылкой на департамент по ЧС МВД Грузии и Центр кризисного управления МЧС РФ по Северной Осетии, это обусловлено чрезвычайным положением.

«Согласно полученной из МИД Армении информации, решение о запрете на въезд иностранцев в Грузию остается в силе. Запрет не распространяется на грузоперевозки», - говорится в сообщении.