Турецкий парламент расследует преступления Армении против Азербайджана

Комиссия по правам человека парламента Турции начала расследование нарушения прав жителей Азербайджана в результате ракетных и артиллерийских обстрелов ВС Армении в период после 27 сентября 2020 года.

Как пишут турецкие СМИ, об этом сообщил глава парламентской комиссии Хакан Чавушоглу.

По его словам, в турецком парламенте создан специальный подкомитет по правонарушениям, имевшим место в период эскалации, начавшейся в ответ на провокации ВС Армении.

Эта же структура изучит положение граждан Армении в Турции.