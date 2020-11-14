Генерал Решетников: «Если в Армении власть возьмут антироссийские силы, то ей конец»

Государство Армения существует на карте мира только благодаря России. Об этом в эфире YouTube-канала «Русский интерес» заявил генерал-лейтенант Службы внешней разведки РФ в отставке Леонид Решетников.

По его словам, если сегодня к власти в Армении придут антироссийские силы, то от этого государства ничего не останется.

«Не надо забывать, что слово «Армения» возродилось с Российской империей, его не было. Оно было очень давно, столетия и столетия назад, и всё, что есть, что имеют армяне сейчас, это всё сделано с помощью России, благодаря её фактору, а потом — Советского Союза», — сказал Решетников.

«И если ещё одна какая-то сила, уже не улица, а переулок, придёт там к власти, то Армении просто конец, её не будет», - добавил он.