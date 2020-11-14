В ереванском суде рассмотрят правомерность задержания экс-главы СНБ Армении

В Шенгавитской резиденции суда общей юрисдикции города Ереван сегодня будет рассмотрен вопрос правомерности задержания главы партии «Айреник» Артура Ванецяна. Об этом говорится в заявлении адвокатов последнего Лусине Саакян и Ерванда Варосяна, сообщает Новости-Армения.

«Как уже известно, в рамках очевидных незаконных уголовных преследований многочисленные деятели оппозиции, а также люди с оппозиционными взглядами оказались не на свободе.

Вчера вновь был задержан глава партии «Айреник» Артур Ванецян. В Шенгавитской резиденции суда общей юрисдикции города Ереван сегодня в 16:00 будет рассмотрен вопрос правомерности задержания Ванецяна», - говорится в заявлении.

Напомним, экс-глава СНБ и лидер партии «Айреник» Артур Ванецян накануне был задержан по обвинению в попытке узурпации власти и подготовке убийства Никола Пашиняна.