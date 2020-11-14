В Армении Тонояна обвиняют в продаже вооружения в Сирию

Телеграм-канал Armenian military portal распространил сообщение о том, что министр обороны Армении Давид Тоноян, его заместитель Макар Гамбарян и близкий друг, торговец оружием Давид Галстян (известный как «господин Давид») занимались продажей оружия для бойцов оппозиционной Сирийской свободной армии. Опубликованы также скриншоты договоров, которые, по версии телеграм-канала, подтверждают факт поставки оружия в Сирию.

Пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook, в свою очередь, заявила, что распространяющиеся слухи о продаже оружия – манипуляция и ложь.

«Распространяющиеся в интернете слухи о продаже оружия – наглая ложь, цель которой – дискредитировать оборонное ведомство. Документы, на основе которых строятся эти высказывания, в основном фальшивые», - отметила Степанян.

По ее словам, любой журналист может направить запросы как в государственные органы Армении, так и в указанные страны и убедиться в вымышленности подобных обвинений.

«В скором времени будут предоставлены официальные разъяснения», - добавила пресс-секретарь Минобороны Армении.