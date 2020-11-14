Габрелянов: Пашинян велел «президенту» Карабаха уволить генерала, грубо поговорившего с его женой

С первых дней войны в Нагорном Карабахе находилась жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом в эфире Соловьев Live заявил генеральный директор и президент издательского дома News Media Арам Габрелянов.

«Она, что, в армии что-нибудь понимает? Она на всех заседаниях штабов сидела и слушала. Ей говорил генерал один: «Слушайте, вы женщина, выйдите, не мешайте нам здесь». Пашинян позвонил туда и говорит президенту Карабаха: «Увольняйте этого генерала. Он грубо поговорил с моей женой». Это что такое? Это вообще что за бред сивой кобылы?» - сказал Габрелянов.

Он также сообщил, что, когда Никол Пашинян подключился к участникам военного совещания в Карабахе и увидел присутствовавших там экс-президента Армении Роберта Кочаряна и экс-министра обороны Сейрана Оганяна, заявил, что совещание не состоится, пока Кочаряна и Оганяна не «уберут» с совещания.