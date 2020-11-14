Представитель Минобороны Азербайджана отметил, что армянское население и вооруженные силы покидают коридор по узкой дороге. И возникли трудности. Процесс осуществляется под контролем представителей Вооруженных сил Азербайджана.

Генерал-майор Гусейн Махмудов сообщил, что азербайджанская армия войдет в Кельбаджарский район из Гейгельского района и села Тогана.

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Хикмет Гаджиев сообщил, что 20 ноября армянские войска покинут Агдамский район, 25 ноября Кельбаджарский район, 1 декабря Лачинский район и город Лачин.

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В связи со сложными природными условиями, учитывая наличие одного выезда и одной дороги из Кельбаджара, Армения обратилась к России и Азербайджану с просьбой перенести окончательный вывод гражданского населения и войск на 25 ноября. Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Погодные условия ухудшаются, есть только одна дорога в этом направлении — дорога в Варденис, и пропускная способность дороги низкая. Азербайджан дал согласие на вывод гражданского населения из Кельбаджара до 25 ноября. Обязательства остаются в силе, специальное заявление о продлении срока не подписано.

По словам Х.Гаджиева, азербайджанская сторона исходя из принципов гуманизма пошла на уступку и согласилась с изменением даты сдачи района. Однако что касается Агдамского и Лачинского районов, то их сдача будет осуществлена в соответствии с Московским соглашением.

Азербайджанская сторона убедилась в ухудшении природных условий, и Вооруженные силы Азербайджана отслеживают процесс вывода войск и гражданского населения.

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Пресс-конференция начнется в 14:45

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В 14:30 по бакинскому времени начинается экстренная пресс-конференция помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева и пресс-секретаря Минобороны Анара Эйвазова, сообщает haqqin.az.