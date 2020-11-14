Генерал Гусейн Махмудов: «Войска, которые войдут в Кельбаджар, займут позиции на границе Азербайджана с Арменией»

«Согласно совместному заявлению, подписанному 10 ноября президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным, вооруженные силы Армении и население, незаконно размещенное в Кельбаджарском районе, должны были быть выведены оттуда, а Вооруженные силы Азербайджана должны выдвинуться в этот район». Об этом заявил сегодня на брифинге начальник Управления международного военного сотрудничества Министерства обороны генерал-майор Гусейн Махмудов.

По его словам, территории, находящиеся под контролем азербайджанской армии, разминированы и азербайджанская армия готова войти в Кельбаджарский район.

Азербайджанская армия войдет в Кельбаджар из Гёйгёля и Дашкесана: «Наши войска, которые войдут в Кельбаджар, будут размещены сначала на азербайджано-армянской границе, а затем на линии, установленной российскими миротворцами в направлении Нагорного Карабаха».