Лавров и Байрамов обсудили ситуацию в Карабахе

Министры иностранных дел РФ и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов в телефонном разговоре подтвердили необходимость привлечения Управления ООН по делам беженцев, ЮНЕСКО и МККК к решению гуманитарных задач в Нагорном Карабахе, сообщает МИД РФ.

Телефонный разговор министров состоялся в воскресенье по инициативе азербайджанской стороны.

"Министры также подтвердили необходимость активного привлечения международных организаций, включая Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Программу развития ООН, ЮНЕСКО и Международный комитет Красного Креста, в целях содействия постконфликтному восстановлению, решению гуманитарных задач, сохранению религиозного и культурного наследия в регионе", - сказано в сообщении российского МИД.