В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 2259 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В то же время 1101 пациент выписан после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров.

Согласно официальным данным, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончался 21 пациент, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Начиная с конца февраля в Азербайджане выявлено в общей сложности 75 688 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 55 150 человек благополучно прошли лечение, 967 пациентов клиник скончались.

Лечение 19 571 человека, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.