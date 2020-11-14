Партия Саргсяна: «Пашинян должен уйти»

Человек, неспособный защитить безопасность армянского народа, должен уйти без промедления. Об этом заявил пресс-секретарь Республиканской партии Армении (бывшая партия власти) Эдуард Шармазанов, сообщает «Спутник-Армения».

Сегодня в суде проходят заседания по вопросу правомерности арестов в отношении экс-главы Службы нацбезопасности Армении, лидера партии «Отечество» Артура Ванецяна и Ашота Минасяна, которых обвиняют в подготовке покушения на премьер-министра Никола Пашиняна.

Эти дела Шармазанов назвал сфабрикованными, составленными по поручению Пашиняна.

На вопрос, почему о случившемся не высказывается председатель Республиканской партии, экс-президент Серж Саргсян, Шармазанов ответил, что все высказывания представителей партии делаются с учетом его мнения, а на митинге собралось немало представителей РПА.