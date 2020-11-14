В Кельбаджаре появились армянские мародеры армянские СМИ
«С большим сожалением, возмущением и удивлением фиксируем омерзительное явление в опустевшем Карвачаре - мародеры. Обращаем внимание правоохранительных органов – подобное недопустимо ни при каких обстоятельствах», - пишет армянский новостной сайт news.am.
Издание критикует правительство, не обеспечившее эвакуацию населения. Людям до Армении приходится добираться самим, собственными силами: «Из-за большого количества машин на узкой дороге в вечерние часы страшный затор. Лично нам удалось преодолеть путь от Кельбаджара до перевала, а это всего лишь пара десятков километров, за десять долгих часов. И так, по свидетельству очевидцев, было каждый день. Думается, при наличии четкой систематизированной работы компетентных властей такого бы не произошло. Внести порядок необходимо, тем более что дорога через Кельбаджар, по некоторым данным, будет под контролем армянских сил еще некоторое время (как известно, по просьбе российской стороны, передача Кельбаджара отложена на 25 ноября, о чем некоторое время назад заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев – haqqin.az)».