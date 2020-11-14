Отдел спорта 19:04

Вице-президент Федерации борьбы Азербайджана, офицер Государственной погранслужбы полковник-лейтенант Фирдовси Умудов сейчас также находится на передовой. Знаменитый специалист поделился в своем фейсбуке фотографиями, где он на освобожденных территориях Азербайджана вручает нашим войнам-освободителям флаг Азербайджана.

«Под руководством нашего Верховного главнокомандующего мы одержали историческую победу, - написал Фирдовси Умудов в соцсети. – Именно под руководством нашего президента мы восстанавливаем наши границы. Флаг, который мы долгие годы поднимали на международных соревнованиях, сегодня я вручаю моим братьям, победившим в Отечественной войне. Мы все служим во благо Азербайджана! Мы всегда будем помнить всех наших шехидов! А раненым воинам желаю скорейшего выздоровления! Карабах наш! Карабах – это Азербайджан!».

Стоит напомнить, что еще в начале октября, когда Азербайджанская армия одерживала первые победы в контрнаступательной операции по освобождению оккупированных территорий, Фирдовси Умудов в эфире телеканала Real TV заявил, что он и его подопечные побеждали на спортивных аренах, а теперь готовы побеждать на войне. «Победа» — это сладкое слово! Мы, спортсмены, привыкли выигрывать на международных аренах. Но побеждать на полях сражений, освобождая оккупированные территории – это совсем другое, - говорил тогда Умудов. - Тут борьба идет не на жизнь, а на смерть! Мы готовы побеждать на всех фронтах, и наши спортсмены тоже готовы к бою. Сегодня мысли всех людей в нашей стране связаны с возвращением Карабаха. Все объединены одной идеей. Правда на нашей стороне. Хотим, чтобы в Карабахе развевался наш флаг.

Сегодняшний Азербайджан – это не та страна, что была в начале 90-х годов. Сегодня у нас есть такой мудрый лидер, такой Верховный главнокомандующий, как Ильхам Алиев. Народ верит в него. Я сам из Газаха. Это пограничная зона с Арменией. В 13-14 лет я на себе почувствовал ужасы войны. Но мы и тогда не боялись и, конечно же, не боимся и сегодня.