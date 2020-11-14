Минобороны показало освобожденное село в Ходжавенде Видео
Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из освобожденного от оккупации села Дашбаши в Ходжавендском районе.
Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из освобожденного от оккупации села Дашбаши в Ходжавендском районе.
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