Дадаванк останется под контролем Азербайджана

Однако, как сообщает армянское издание Новости Армении, армянское население прощается с храмом. Накануне самые ценные реликвии, в том числе церковные колокола и древние надписи были вывезены в Эчмиадзин. Это свидетельствует о том, что территория храма перейдет под контроль Азербайджана.

Несколько дней назад лидер карабах ских сепаратистов Араик Арутюнян заявил, что армянизированный в период оккупации албанский монастырь Дадаванк (Худуванк), останется под контролем Армении.

Информацию подтвердил и настоятель монастыря Ованес Ованнисян.

Отметим, что на территории многоконфессионального государства Азербайджан находятся тысячи православных, древних албанских и армяно-григорианских церквей. В центре Баку сохранена армянская церковь со средневековыми армянскими рукописями. В Азербайджане ежедневно проводится церковная служба.

Согласно решению Кабинета министров Азербайджана албанская церковь Дадаванк (Худаванк) является историческим памятником и находится под охраной государства. Монастырь Худаванк - одно из лучших свидетельств древней цивилизации Кавказской Албании. Построенный в IX-XIII веках женой албанского князя Вахтанга в Кяльбаджаре, этот комплекс состоит из церкви Арзу Хатун, церкви Хасана, базилика и двух часовен.