Армянское население полностью покинуло Кельбаджар

«К вечеру 14 ноября практически все армянское население Кельбаджара покинуло свои дома», об этом сообщает Новости Армении.

Как сообщают корреспонденты издания из Кельбаджара, в районе не осталось ни одного жителя. После решения армянского правительства о передаче Кельбаджарского района Азербайджану, армянские жители района массово подожгли свои дома.

Напомним, что местные жители в Кельбаджаре – переселенцы из числа армянского населения Сирии, Ливана и других ближневосточных стран. В период оккупации района в апреле 1993 года из Кельбаджара было изгнано свыше 60 тысяч азербайджанцев.