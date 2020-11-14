Репрессии в Ереване продолжаются: спецслужбы налетели на штаб оппозиции

Основанием для возбуждения дела против Артура Даниеляна послужили также следующие его слова: «Я понимаю всех тех, кто на протяжении двух лет разрушал государство и армию, создал такую ситуацию, в которой нам продиктовали капитуляцию, и сейчас мы живем с этим грузом. Этим посланием я сейчас хочу облегчить вашу ношу: вам долго не жить».

В решении суда, разрешившем проведение обыска, есть широкая и смазанная формулировка, согласно которой разрешается конфисковать, кроме некоторых отмеченных предметов, также «другие предметы и вещи, представляющие интерес». По сути, эта формулировка предоставляет широкое поле деятельности для произвола. Орган, проводящий производство, решил конфисковать все носители, в том числе и компьютеры, находившиеся в офисе, в результате чего нормальный ход деятельности оппозиционной партии оказался перед угрозой паралича. Это явно непропорционально обвинению, выдвинутому против Артура Даниеляна, за что предусматривается до одного года лишения свободы», - отмечается в заявлении партии.