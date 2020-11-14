Армяне уносят из Кельбаджара и электростолбы

Накануне передачи Кельбаджара Азербайджану Армения устроила погромы и мародерство в районном центре. Бандитизм происходит при попустительстве правоохранительных органов, на что обращают свое пристальное внимание армянские оппозиционные журналисты.

С раннего утра армянские мародеры сносят и уносят электростолбы из районного центра.

С 1993 года это второе мародерство армянских властей на азербайджанских территориях. Предав огню и мечу исконно азербайджанские земли, армяне разорили семь развитых инфраструктурных районов. До передачи районов, армянские мародеры устроил второй грабеж.